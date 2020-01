Momenti di apprensione, la notte scorsa a Rovereto, dove è scattata una operazione di ricerca per un anziano frate che non era rientrato al convento. Il Corpo di Rovereto dei Vigili del Fuoco è stato allertato per la ricerca persona del frate con problemi di salute, in corso Rosmini in stato confusionale, dopo l’una di notte.

Non vedendolo rientrare al convento, il priore ha l’anciato l’allarme intorno alle ore 21. Il cercapersone dei Vigili del Fuoco volontari di Rovereto suonava per “Ricerca persona”, su tutto il territorio Roveretano. Successivamente sono stati allertati anche i corpi di Ala e Avio per una ricerca a Sud del territorio lagarino per poi controllare a Nord allertando il corpo dei Vigili del Fuoco di Volano. Inoltre veniva allertata l’unità cinofila di Bolzano specializzata e il Soccorso Alpino di Rovereto.

La ricerca è terminata dopo l’una di notte trovando il frate in stato confusionale in Corso Rosmini.

Le operazioni sono state coordinate dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rovereto Maresciallo Giovanni Mirella in collaborazione con il Comandante e Vicecomandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto.