Tutta colpa del navigatore satellitare: per tutta la giornata di ieri un tir della lunghezza di 15 metri è rimasto bloccato in via Acquedotto a Noriglio mentre cercava di raggiungere la sede del Municipio di Rovereto per consegnare 300 quintali di sale.

I vigili del fuoco hanno avuto il loro bel da fare lavorando con un muletto per disincastrare il mezzo: probabilente per evitare altri analoghi invonvenienti serve una segnaletica più evidente.