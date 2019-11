Domenica 1 dicembre 2019 è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Il Mart, da sempre promotore di iniziative e progetti nell’ambito dell’inclusione e dell’attenzione alle persone con bisogni speciali, vi dedica l’Open Day.

Una grande festa aperta a tutti, che spazia dalla presentazione della nuova guida cartacea alle Collezioni basata sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa a un workshop di danza inclusiva. Per un museo senza limiti che diventa spazio di condivisione e di valorizzazione.

Un obiettivo, tanti progetti Il Mart Open Day è da sempre un momento di festa e di condivisione. La prima domenica del mese con ingresso gratuito è un’occasione unica per partecipare a tante attività e sperimentare differenti modalità di visita al museo.

Al naturale compito di conservazione e trasmissione del patrimonio culturale si è affiancato negli ultimi anni un ruolo sempre più importante dei musei come luoghi di aggregazione e di partecipazione, che rispettino l’inclusione e valorizzino il talento di tutti i cittadini.

Al Mart, tra i programmi di lungo periodo portati avanti con continuità, spiccano i Progetti speciali, destinati a persone con disabilità e pensati per i visitatori la cui fruizione va mediata e sostenuta con particolare cura. Il Mart dedica l’Open Day di dicembre ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, anticipando la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre.

Nel programma dell’Open Day sono inseriti numerosi incontri. Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 verrà presentata in Sala Conferenze la guida cartacea realizzata con la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un linguaggio che favorisce l’accesso ad alcune opere delle Collezioni a un pubblico con bisogni complessi. Questa traduzione in un linguaggio alternativo elimina le barriere culturali e fisiche e inserisce le persone con disabilità in un percorso di arricchimento personale. La guida è realizzata in collaborazione con le cooperative sociali Il Ponte e Iter nell’ambito del progetto Le vie dell’Arte. La conferenza sarà tradotta in LIS a cura dell’Ente Nazionale Sordi di Trento.

Alle 11.30 nelle sale espositive si potrà assistere a un talk con i partecipanti dell’Inclusive Practice Workshop, un laboratorio di danza inclusiva di quattro giorni organizzato dal Centro internazionale della Danza e Oriente Occidente Dance Festival. Tenuto dal danzatore non vedente Giuseppe Comuniello, da Camilla Guarino e dalla britannica Stopgag Dance company, l’ultimo giorno di workshop vede i partecipanti svolgere le prove libere nelle sale del museo, con orari 10.00-12.00 e 14.00- 16.00. Il talk delle 11.30, traduzione in LIS a cura di Ente Nazionale Sordi di Trento, sarà un momento di dialogo aperto con i danzatori e le danzatrici nell’ottica della condivisione della conoscenza e della piena inclusione delle persone con disabilità.

Inoltre, dalle 10.00 alle 17.00, l’Area educazione si trasformerà in uno spazio espositivo con presentazione al pubblico alle 14.30. Protagonisti i lavori realizzati durante i laboratori condotti al Mart con la cooperativa sociale Eliodoro di Riva del Garda.

I ragazzi della cooperativa sociale Villa Maria, infine, si occuperanno dell’accoglienza in sala per «Les silences éternels de ces espaces infinis», concerto per pianoforte di Franco Venturini nell’ambito della rassegna Mart Music in collaborazione con l’Associazione Filarmonica di Rovereto.

La partecipazione alle attività è gratuita e senza prenotazione.

Il Mart Open Day è una giornata con ingresso libero nelle tre sedi del Mart ed eventi per tutte le età tra visite guidate, laboratori per bambini e incontri di approfondimento. Il programma completo è disponibile su www.mart.tn.it/openday.