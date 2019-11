Nella serata di venerdì 15, alle ore 23 circa, personale della Sottosezione della Poliza Stradale di Trento, procedeva al controllo, presso l’area di servizio Nogaredo ovest dell’autostrada A 22 del Brennero, dei due occupanti, cittadino italiano di anni 33 proprietario e cittadino tunisino di anni 40 passeggero, di un’autovettura ivi posteggiata. I medesimi venivano controllati dai pattuglianti ed, all’interno dell’autovettura, veniva rinvenuto un sacchetto di colore azzurro contenente 13 grammi circa di cocaina, di cui il passeggero dell’auto si dichiarava essere il solo possessore. Per tale ragione lo stesso, tale R.D. di anni 40 cittadino tunisino residente a Riva del Garda, già gravato da precedenti specifici, veniva deferito alla Autorità Giudiziaria di Rovereto, competente per territorio, per il reato di cui all’art.73/1 bis del D.P.R. 309/90.

Al medesimo, nella circostanza, venivano sequestrati due telefoni cellulari, 230 euro in contanti ed una pipa in vetro solitamente utilizzata per il consumo di stupefacenti.