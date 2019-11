In vista delle previste intense precipitazioni dalla mezzanotte di oggi il Comune di Rovereto ha deciso di procedere allo svasamento della diga di San Colombano come misura precauzionale per permettere maggiore capacità di raccolta acqua all'invaso.

Questo comporterà, informa una nota del Comune, inevitabimente un innalzamento della portata del torrente Leno che sarà costantemente monitorato (a tal fine è già stato contattato il Ser­vizio Bacini Montani della PAT).

La situazione attua­le non presenta part­icolari problematiche ma è bene raccomandare alla popolazione che non si avvicini agli argini del torrente evitando quindi di porsi in situazione di possibile pericolo.

Il sindaco Francesco Valduga sta seguendo la situazione in stretto contatto con il comandante dei VV.F di Rovereto Marco Simonetti