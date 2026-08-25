RIVA DEL GARDA. I sentieri di montagna scendono simbolicamente in città per raccontare cento anni di storia della Sat di Riva del Garda. È stato inaugurato oggi, lunedì 24 agosto, «Un sentiero lungo 100 anni», percorso urbano realizzato per il centenario della Sezione e visitabile fino al 30 novembre.

L’itinerario si sviluppa attraverso dieci tappe nel centro di Riva, dai Giardini Verdi, luogo in cui nacque la Sezione nel 1926, fino all’Inviolata. Lungo il percorso installazioni, fotografie e dieci racconti audio accessibili tramite QR code ripercorrono un secolo di alpinismo, volontariato e vita associativa.

Ogni tappa affronta un aspetto diverso: dalle escursioni alla cura dei sentieri, passando per il Rifugio San Pietro, le feste in quota, i primi alpinisti rivani, il rapporto tra lago e montagna e il ruolo assunto nel tempo da donne e giovani. I contenuti sono stati realizzati partendo dall’archivio cartaceo e fotografico della Sezione.

«Abbiamo scelto di raccontare i nostri cento anni mettendo le persone in cammino», spiega il presidente della Sat di Riva del Garda Michele Mandelli. Anche le installazioni, progettate dall’architetto Pierluca Malcotti, richiamano la montagna: alla base dei totem compaiono gli «omini» di pietra utilizzati per indicare i percorsi, mentre larice e vetro evocano montagne e lago.

Il progetto richiama anche il lavoro quotidiano della Sat, che in Trentino si prende cura di una rete di oltre 5.600 chilometri di sentieri. «Dietro ogni tracciato c’è un lavoro continuo, spesso poco visibile», sottolinea il presidente Cristian Ferrari, ricordando il ruolo dei volontari nella manutenzione e nella tutela del territorio.

Il percorso resterà visitabile gratuitamente fino al 30 novembre e punta a coinvolgere residenti, turisti e anche le scuole, offrendo un modo diverso per conoscere Riva del Garda attraverso il rapporto costruito dalla comunità con le montagne.