ARCO. La città di Arco perde uno dei protagonisti più importanti della sua storia culturale. È morto il maestro Peter Braschkat, direttore d'orchestra di fama internazionale, cittadino onorario della città e ideatore della Pasqua Musicale Arcense, manifestazione che per oltre cinquant'anni ha rappresentato uno degli eventi musicali più prestigiosi del Trentino. Aveva 83 anni.

Frequentatore di Arco fin dagli anni Settanta, Peter Braschkat considerava la città la sua seconda casa e vi faceva ritorno ogni anno, salvo rarissime eccezioni dovute a motivi di salute. Nel 1973, insieme a Pietro Forcinella e Fausto Gobbi, ebbe l'intuizione di creare un festival capace di unire la musica e il dialogo tra i popoli europei, iniziativa sostenuta fin dall'inizio da monsignor Luigi Flaim e dal pastore protestante Franz Otto Zanfrini.

Sotto la sua direzione artistica, la Pasqua Musicale Arcense è cresciuta fino a diventare un appuntamento di riferimento, con celebrazioni ecumeniche e concerti di altissimo livello ospitati nella chiesa protestante della Trinità, nel salone delle feste del Casinò e nella Collegiata. Fino al 2018 Braschkat ha diretto personalmente l'orchestra, per poi lasciare la bacchetta al maestro Juheon Han, mantenendo però la direzione artistica del festival.

Grazie al suo lavoro, Arco ha ospitato artisti di fama internazionale e giovani talenti destinati a una brillante carriera, come la pianista Beatrice Rana. Nel corso degli anni sono saliti sul palco anche musicisti del calibro di Gerhard Oppitz, contribuendo a consolidare il prestigio della rassegna. Nel 2012 il Comune gli conferì la cittadinanza onoraria, riconoscendo il suo straordinario contributo alla crescita culturale della città, svolto sempre a titolo completamente gratuito.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale è affidato alle parole dell'assessore alla cultura Massimiliano Floriani: «Con profondo dolore piango la scomparsa del maestro Peter Braschkat, cittadino onorario di Arco e colonna portante della Pasqua Musicale Arcense. Conservo nel cuore la nostra amicizia, il suo sorriso accogliente e una sensibilità culturale straordinaria che ha lasciato un'impronta indelebile nella mia vita».

Nato ad Amburgo il 6 agosto 1942, Peter Braschkat si era formato all'Accademia statale per la musica e le arti figurative di Stoccarda, diplomandosi in direzione d'orchestra, organo e pianoforte. Nel corso della carriera aveva lavorato in importanti teatri tedeschi, tra cui quelli di Monaco di Baviera, Dortmund, Heidelberg e Mannheim, dove aveva anche insegnato direzione d'orchestra. Oltre all'esperienza arcense aveva curato la rassegna "Armonie attorno al lago" e il Beethoven Festival "Wilhelm Kempff" di Positano.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità arcense e nel mondo della musica. Con Peter Braschkat Arco perde non solo un musicista di livello internazionale, ma uno dei principali artefici della propria identità culturale e della sua vocazione europea.