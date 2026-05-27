Rogo alla Ralacarta, bruciati 300 metri cubi di materiale cartaceo - VIDEO

RIVA DEL GARDA. Sono circa 300 i metri cubi di materiale cartaceo da riciclo stoccato all'interno del capannone bruciati nel corso dell'incendio alla Ralacarta di Riva del Garda, in Trentino.

In fiamme anche un escavatore per la movimentazione dei rifiuti. L'allarme è scattato alle 5.15 circa per un incendio nello stabilimento industriale in località Ceole di Riva. Sul posto sono intervenuti i corpi dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, Arco, Dro, Tenno e Trento con 7 autopompe, un'autoscala, la piattaforma aerea, e altri mezzi di supporto.

Fiamme nel capannone, bruciati 300 metri cubi di materiale cartaceo: l'intervento dei pompieri

In totale una quarantina di vigili volontari e permanenti che hanno lavorato già con i primi caldi della giornata. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine con polizia e carabinieri.

Presenti anche i sindaci di Riva del Garda e Arco. Al termine il prezioso intervento dei Nuvola Alto Garda e Ledro che hanno rifocillato i volontari intervenuti al termine delle operazioni.