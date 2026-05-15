Arco: annullata per la neve la 150km della Garda Trentino Trail. Alle 21 prende il via la 100km

TRENTO. La nevicata delle ultime ore ha costretto Garda Trentino Trail ad annullare la 150Km che sarebbe partita oggi, venerdì 15 maggio a mezzogiorno da Arco. La neve a quote più basse del previsto, il freddo e soprattutto la volontà di garantire le migliori condizioni di gara e di sicurezza ai concorrenti che si confrontano in totale autosufficienza, hanno portato la giuria di gara a cancellare la quarta edizione di Garda Trentino Trail Extra, la prima delle sei gare del programma di GTT, la più lunga con i suoi iniziali 150 chilometri.

Gli atleti iscritti alla prova avranno la possibilità di prendere parte a Garda Trentino Trail Extra 100, confermata sulla distanza di 100 chilometri, con partenza alle 21 di oggi, venerdì 15 maggio da Viale delle Palme, ad Arco. Pienamente confermato quindi il programma di sabato (Garda Trentino Trail, Ledro Trail e Tenno Trail) e di domenica, con Garda Trentino Castle Run che completerà il fine settimana. Questo il messaggio del comitato organizzatore: “Caro atleta, l'attesa perturbazione è arrivata ma con temperature più basse del previsto e la neve è caduta sui nostri sentieri fino a quote inferiori ai 1500 metri.

Alla vigilia di Garda Trentino Trail Extra si presenta quindi una questione delicata da gestire: i centimetri di neve caduta potrebbero non pregiudicare il passaggio in determinati punti, ma rendere difficili eventuali operazioni di soccorso, specie per i mezzi su ruota. La sicurezza di ogni atleta e di ogni volontario è sempre stata e sempre vuole essere il cardine della nostra organizzazione e proprio per questo, seppur a malincuore, la giuria di gara ha deciso di annullare a scopo precauzionale Garda Trentino Trail Extra e di spostare tutti gli iscritti a Garda Trentino Trail Extra 100, il cui tracciato presenta meno problematiche in tal senso.

Nella speranza - ma anche nella convinzione - che le ragioni alla base della decisione siano comprese, confermiamo di essere al lavoro per garantire le migliori condizioni di gara a tutti voi. Garda Trentino Trail Extra è confermata con briefing alle 19.30 circa e partenza alle ore 21 dal centro di Arco e non dal Castello di Arco. Proprio per questo, durante il primo chilometro di gara, il gruppo sarà scortato fino ad imboccare la traccia ufficiale”. Questi gli attesi protagonisti: Marco Gubert (vincitore 2024), Alessandro Roncato, Emma Stuart (Gbr) inizialmente iscritti alla 150Km con Christian Springhetti, Claudio Camerotto, Claudia Sieder (iscritti alla 100Km) Lo start sarà dato alle 21 in Viale delle Palme, nuova sede di partenza ed arrivo di tutte le distanze.