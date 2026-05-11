Garda Trentino, eventi e outdoor trainano un anno da oltre 4 milioni di presenze

RIVA DEL GARDA. Oltre 4,15 milioni di pernottamenti nel 2025, più di 1.000 Partner Premium coinvolti e un utile di esercizio superiore ai 50mila euro. Sono alcuni dei numeri emersi durante l’Assemblea ordinaria dei soci di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, ospitata oggi alla Fraglia Vela di Riva del Garda, dove è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e tracciato il bilancio di un anno di attività sul fronte turistico, ambientale e territoriale.



Il presidente Silvio Rigatti ha evidenziato il ruolo crescente dell’APT nella gestione della destinazione Garda Trentino, oggi la Dmo più grande del Trentino per volume turistico. Tra i risultati più rilevanti del 2025 figura il conseguimento della certificazione GSTC sulla sostenibilità ambientale, sociale e culturale, ottenuta sia dalla destinazione Garda Trentino sia da 20 strutture ricettive, per un totale di 2.830 posti letto certificati. Al progetto hanno partecipato oltre 100 stakeholder del territorio.



Grande attenzione anche al comparto outdoor, con il proseguimento del progetto Outdoor Park Garda Trentino: manutenzioni sui percorsi, nuova segnaletica MTB, arredi nei punti strategici e rafforzamento del team Garda Rangers. Sul fronte eventi, l’APT ha sostenuto o co-organizzato oltre 300 appuntamenti, tra cui Bike Festival, Rock Master, Ledro Sky Trentino Grand Finale, Mese del Gusto, CleanUP Days e Trentino Business Run.



Il vicedirettore Luca Tonelli ha illustrato i dati economici: Garda Dolomiti chiude il 2025 con oltre 13,2 milioni di euro di valore della produzione, patrimonio netto salito a 881.616 euro e utile di 50.381 euro destinato a riserva. Crescono anche i servizi territoriali e le esperienze turistiche: Garda Trentino Experience ha superato quota 130 attività con oltre 20mila partecipanti, mentre il progetto Bus&Go ha trasportato più di 55mila persone. Per il 2026 l’obiettivo sarà rafforzare ulteriormente il legame tra turismo, residenti e operatori, anche attraverso le iniziative dedicate ai 100 anni dell’Azienda per il Turismo.