Malore in galleria sulla Gardesana, ciclista trasportato a Trento in gravi condizioni
Sul posto sono arrivati l’autosanitaria di Trentino Emergenza, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Riva del Garda e la polizia locale di Malcesine, impegnati anche nella gestione della viabilità lungo la Gardesana, particolarmente trafficata per la giornata festiva.
Momenti di forte preoccupazione attorno alle 12.30 di venerdì 1° maggio lungo la Gardesana, dove un ciclista è stato colto da un arresto cardiaco mentre percorreva la strada regionale 249 in direzione nord.
L’uomo si trovava all’interno della galleria artificiale Baitone, al chilometro 90+400, nel territorio di Malcesine, quando si è improvvisamente accasciato. L’allarme ha attivato una macchina dei soccorsi articolata, con l’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda a supporto del personale sanitario.
Sul posto sono arrivati l’autosanitaria di Trentino Emergenza, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Riva del Garda e la polizia locale di Malcesine, impegnati anche nella gestione della viabilità lungo la Gardesana, particolarmente trafficata per la giornata festiva.
Dopo le prime manovre di soccorso, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato alla piazzola della Protezione civile in località Navene. Il ciclista è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.