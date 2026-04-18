Incidente al Circolo Vela Torbole: un uomo colpito da un boma

TORBOLE. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi al Circolo Vela Torbole, dopo essere stato colpito da un boma. L’allarme è scattato alle 14.45 e sul posto si sono portati in breve tempo i soccorsi.

A intervenire sono stati i sanitari di Trentino Emergenza, supportati dai Vigili del fuoco di Riva del Garda. Le operazioni di assistenza si sono svolte direttamente nell’area del circolo, dove il ferito è stato stabilizzato dal personale intervenuto.

Per il soccorso sono state impiegate due ambulanze e l’elisoccorso. Dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento in ospedale a Trento.

L’elicottero è atterrato al campo sportivo Benacense prima del trasporto del ferito.