Arco, nasconde vino e cibo nelle scatole: denunciata cliente di un supermercato

ARCO. Una cliente di un supermercato dell’Alto Garda è stata denunciata per furto aggravato al termine di una rapida attività di indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Arco. Il fatto risale allo scorso fine settimana, quando la responsabile del punto vendita ha contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando la presenza di una donna che si muoveva tra le corsie con atteggiamento sospetto.

Secondo quanto ricostruito, la donna passava più volte davanti agli stessi scaffali guardandosi continuamente attorno e inserendo nel carrello solo pochi prodotti. Arrivata alla cassa ha pagato una spesa di appena 29 euro, dirigendosi subito verso l’uscita del supermercato.

A quel punto la cassiera le ha chiesto di aprire le due borse che aveva con sé. La cliente però si è rifiutata, sostenendo di non dover subire insinuazioni e dichiarando di essere una persona rispettabile. Poco dopo ha lasciato il negozio, ma all’esterno è stata fermata dai carabinieri della Stazione di Arco, nel frattempo intervenuti sul posto.

La donna avrebbe continuato a mostrarsi poco collaborativa anche con i militari, rifiutandosi di mostrare il contenuto delle borse. Durante la successiva perquisizione personale, effettuata con l’ausilio di un militare donna, i carabinieri hanno trovato diverse bottiglie di vino e generi alimentari di pregiate marche nascosti all’interno di scatole vuote di scarpe e pigiami. La merce, per un valore complessivo di circa 153 euro, è stata sequestrata e restituita al supermercato. La donna, per la quale vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto per furto aggravato dalla destrezza.