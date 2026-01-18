Incidente sulla SS 240, tra Nago e Arco: un ragazzo di 19 anni portato in ospedale in codice rosso

NAGO. Incidente stradale nella mattinata di oggi, 18 gennaio, lungo la SS 240 tra Nago e Arco. Il bilancio è di una persona ferita (un ragazzo di 19 anni, ndr), soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. L’allarme è scattato intorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari di Trentino Emergenza, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in struttura ospedaliera. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso.

Presenti anche gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.