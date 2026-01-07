Incidenti sulle piste, feriti anche una bimba di 7 anni e un bambino di 10 anni

TRENTO. Diversi gli incidenti sulle piste in Trentino nella giornata di oggi, 7 gennaio. I più gravi sono quelli in cui sono rimasti coinvolti due bambini. Verso le 12.30, una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia sull'alpe della Tognola, nel comprensorio di Primiero-San Martino di Castrozza, riportando un sospetto trauma cranico.



La piccola è stata trasportata in elicottero a Trento per accertamenti. Poco prima, attorno alle 12.15, sulle piste della valle di Fassa, a Canazei, un bambino di 10 anni, anche lui trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, in seguito ad una caduta. Ferito anche un 41enne caduto mentre sciava sulle piste del Presena, nella zona del Passo del Tonale.