Tragedia sul Monte Brento: morto un base jumper. Un amico lo stava filmando

DRO. Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Valle del Sarca. L’uomo si trovava in compagnia di un amico, che stava filmando il volo dall’exit Spartacus, quando durante la discesa avrebbe perso il controllo della traiettoria, finendo lungo un pendio scosceso della parete sottostante.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è partita intorno alle 9 proprio dal compagno di lancio. La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso, mentre quattro operatori della Soccorso Alpino e Speleologico Trentino – Stazione di Riva del Garda – si mettevano a disposizione in località Gaggiolo di Dro.

Durante il primo sorvolo, l’elicottero ha individuato rapidamente il punto dell’impatto. Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati verricellati sul luogo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Ottenuto il nulla osta delle autorità, l’elicottero ha recuperato tre dei quattro soccorritori pronti in piazzola, verricellandoli in parete per supportare le operazioni di ricomposizione della salma. Il corpo è stato quindi elitrasportato in località Gaggiolo di Dro, dove si sono concluse le operazioni di soccorso.