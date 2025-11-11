Paura a Riva del Garda: si fa male durante l'allestimento delle giostre, un 28enne portato al S.Chiara in elicottero
L'incidente si è verificato nella giornata di oggi, 11 novembre, verso le 16.45. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario di Trentino Emergenza e la polizia
RIVA DEL GARDA. Una persona di 28 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere rimasta ferita in modo non grave durante le operazioni di allestimento delle giostre in località Baltera, a Riva del Garda.
Sul posto - l'incidente si è verificato verso le 16.45 - i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario di Trentino Emergenza e la Polizia.