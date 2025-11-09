Garda Trentino Half Marathon, trionfo di Kosgei e Cieslar: record di iscritti

RIVA DEL GARDA. Riva del Garda ha coronato i nuovi campioni della 23ª edizione della Garda Trentino Half Marathon. Il keniano Jacob Kipkorir Kosgei e la polacca Katarzyna Barbara Cieslar hanno conquistato il successo in una manifestazione che ha stabilito nuovi record di partecipazione con 6.245 atleti provenienti da 77 nazioni.























































Lo spettacolo della Garda Trentino Half Marathon: le fotografie più belle La 23a edizione della mezza maratona organizzata dallo staff capeggiato da Sandro Poli, premiato dalla partecipazione di ben 6.245 concorrenti in rappresentanza di 77 nazioni, ha incoronato due nuovi vincitori, ovvero il runner del Kenia in forza all’Orecchiella Garfagnana Jacob Kipkorir Kosgei e la polacca Katarzyna Barbara Cieslar

Kosgei ha trionfato dopo uno sprint emozionante contro il campione uscente burundese Louis Intunzinzi, fermando il cronometro a 1h03'51", mentre Cieslar ha sorpreso in crescendo, raggiungendo e superando Eva Serena negli ultimi tre chilometri della 21K femminile in 1h15'23".

Il percorso rinnovato, con arrivo nel cuore di Riva del Garda a ridosso della celebre Rocca e transito per Arco, ha conquistato gli atleti e gli organizzatori. Sul podio femminile la torbolana Serena è arrivata seconda davanti all'arcense Alessia Scaini.

Nel maschile il migliore italiano è stato Nicola Duchi, settimo assoluto. L'evento ha visto prevalere la componente femminile, con il 51% degli iscritti donne, e il 66% dei partecipanti proveniente dall'estero, confermando il fascino universale della location gardesana.

Gli organizzatori, guidati da Sandro Poli, puntano a portare 7.500 concorrenti il prossimo anno, ma chiedono maggiore collaborazione alle istituzioni locali per la gestione della viabilità.