Incidente sulla Maza, ragazza estratta dalle lamiere con le pinze idrauliche

ARCO. Brutto incidente questa mattina, 2 novembre, sulla strada che da Nago scende verso Bolognano di Arco, dove un’auto si è ribaltata autonomamente finendo fuori carreggiata. La conducente, una giovane donna, è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Arco con l’utilizzo delle pinze idrauliche.

L’allarme è scattato poco dopo le 8, con altri automobilisti a dare l’allerta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco, l’equipe di Trentino Emergenza e i volontari della Croce Rossa Alto Garda che hanno prestato le prime cure alla ferita, poi trasportata all’ospedale di Arco. Le sue condizioni non sarebbero gravi secondo le prime informazioni.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Riva del Garda hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.