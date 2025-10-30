Le note della trentina Greta Alma Vezzani per Papa Leone XIV

RIVA. Oggi in Sala Nervi, in Vaticano, si è tenuto un concerto inserito nel programma ufficiale del Giubileo del Mondo Educativo che celebra la scuola, la musica e i giovani come protagonisti di un futuro fondato sull’armonia e sulla speranza. E in questi giorni 56 studenti provenienti dai licei musicali di tutta Italia, si trovano a Roma per un campus orchestrale intensivo, durante il quale lavoreranno con maestri di elevata fama per preparare l’esibizione inaugurale in Vaticano.

Tra loro anche una studentessa del liceo musicale Maffei e del conservatorio, Greta Alma Vezzani, che studia come strumento principale violoncello ed è stata selezionata a fine agosto per far parte dei 56 studenti dell’orchestra che hanno suonato in Sala Nervi alla presenza di papa Leone XIV. In Trentino è l’unica studentessa ad essere stata selezionata per la prestigiosa occasione formativa e culturale.

Greta, che frequenta la 3ª A musicale, suona il violoncello dall’età di 7 anni, come secondo strumento pianoforte, e si è già distinta per il suo talento e la bravura musicale, oltre che come eccellente studentessa liceale. Ha già avuto esperienze orchestrali: la scorsa estate ha partecipato alla Masterclass orchestrale “5. International Chamber Orchestra Academy Philippsburg”.

Nel suo curriculum può già annoverare alcuni premi a concorsi: nel 2018 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti in Val di Sole, nel 2020 il primo premio assoluto al con- corso Città Murata (2020) e il terzo premio al concorso di Cittadella (PD).