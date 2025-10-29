Gardesana chiusa in tre date per i lavori della Ciclovia del Garda
Tre giorni di stop programmati sulla Ss 45 Bis Occidentale tra novembre e dicembre. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle pareti rocciose tra Riva del Garda e il confine lombardo
RIVA DEL GARDA. La S.S. 45 bis Gardesana Occidentale sarà chiusa al traffico nelle giornate di martedì 4 novembre, lunedì 24 novembre e martedì 2 dicembre, dalle 9 alle 14, per consentire le operazioni di disgaggio con volate previste nell’ambito dei lavori per la Ciclovia del Garda.
La chiusura interesserà il tratto compreso tra l’imbocco della galleria “Casagranda” (in via Giacomo Cis) e il confine con la Lombardia. Le interruzioni saranno opportunamente segnalate sul posto dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.
Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle pareti rocciose che sovrastano il tratto di ciclovia dall’imbocco nord della Galleria dei Titani fino al confine regionale, corrispondente all’unità funzionale 3.5 dell’opera. La conclusione dei lavori è prevista per l’inverno 2025/2026.