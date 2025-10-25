Oltre 6.000 runner da 77 Paesi al via della Garda Trentino Half Marathon

RIVA DEL GARDA. Record di partecipazione e nuovo percorso per la 23ª Garda Trentino Half Marathon, in programma domenica 9 novembre. La presentazione ufficiale si è svolta a bordo della Motonave Italia, dove il presidente del comitato organizzatore Sandro Poli ha annunciato numeri da primato: “Sono 6.245 gli iscritti, provenienti da 77 nazioni, con il 51% di donne al via.



Un dato che ci rende orgogliosi e che testimonia l’universalità di questa manifestazione. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni già il 21 agosto per motivi organizzativi, e con oltre 400 volontari siamo pronti, anche se ogni anno la burocrazia ci mette alla prova”.



Al suo fianco erano presenti gli amministratori dei Comuni coinvolti, fra cui il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni, il sindaco di Torbole Gianni Morandi, il vicesindaco di Arco Marco Piantoni, la consigliera provinciale Michela Calzà, il presidente dell’Apt Silvio Rigatti, il consigliere del Coni Mauro Pederzolli e l’assessore allo sport Mario Caproni.



Il 66% dei partecipanti — ben 4.112 atleti — proviene dall’estero. In testa la Germania con 1.002 iscritti, seguita da Bielorussia, Ungheria, Polonia, Austria, Gran Bretagna, Russia e Repubblica Ceca, ma ci saranno runner da tutti i continenti, persino da Australia, Giappone, India, Brasile, Ruanda e Sudafrica. “Un risultato che ci colloca fra le prime manifestazioni sportive del Trentino”, ha aggiunto Poli, ricordando che secondo Runner’s World International la Garda Trentino Half Marathon è fra le 20 mezze maratone più belle al mondo.



I protagonisti



Tra i favoriti figurano i burundesi Louis Intunzinzi e Jean Marie Vianney Niyomukiza, vincitori delle ultime edizioni, oltre a Leone Bukuru e al keniano Simon Kibet Loiytanyang. In chiave locale occhi puntati su Emilio Perco del Gs Fraveggio, Davide Parisi del Lagarina Crus Pedersano e sul triathleta della Valle di Ledro Nicola Duchi. In campo femminile torna la tedesca Thea Heim, già tre volte vincitrice a Riva del Garda, insieme a Leila Luik, Yuliya Kaladkevich, Monika Rausch, Anna Plinke, Ammelie Guggelberger, Arianna Lutteri, Sara Mazzurro, Alessia Scaini ed Eva Serena.



Il nuovo percorso



La partenza sarà dal Palafiere di Riva del Garda, con i runner diretti verso il lago lungo via degli Oleandri, viale dei Tigli e via Pilati, fino a raggiungere Arco passando per il centro storico e il castello. Dopo il giro di boa, il rientro seguirà la ciclopedonale delle Foci del Sarca, per poi chiudere lungo la passeggiata fino all’inedito arrivo ai Giardini di Porta Orientale, accanto al canale della Rocca. Il percorso della 10K si fermerà invece al bivio di Linfano, con traguardo comune alla gara principale. La Run4Fun, non competitiva, partirà da Casa del Dazio a Torbole.



Il programma e le iniziative



Il Garda Trentino Expo aprirà venerdì 7 novembre al Palafiere (via Baltera 20) dalle 15, proseguendo sabato 8 dalle 10 alle 19 con eventi, degustazioni e musica. Nel pomeriggio si terrà la Ags Kids Run ad Arco, dedicata ai più piccoli. Domenica 9 novembre partiranno le gare: alle 9 la Run4Fun, alle 9.30 la 10K, alle 10.15 la 21K, seguite dalle premiazioni al Palafiere.



Novità dell’edizione 2025 sarà l’after-race party “Novembeer”, festa post-gara al Palafiere con musica, pizza, birra e lotteria. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un fiocco rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. In collaborazione con l’associazione Dream Aps di Arco, giovani con disabilità saranno coinvolti nell’organizzazione dei servizi di ristorazione. Per gli atleti stranieri sarà proposta una mini-crociera sul lago sabato mattina a bordo del battello Tonale, mentre Rai Sport HD dedicherà un servizio speciale di 30 minuti all’evento.