Riva del Garda, auto e tir si scontrano: una persona ferita

RIVA DEL GARDA. I Vigili del Fuoco di Riva del Garda sono intervenuti questa mattina, 22 ottobre, alle 7.40 per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante. La squadra di soccorso è intervenuta prontamente sul luogo dell’accaduto per supportare l'equipaggio di Trentino Emergenza.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'utilizzo di attrezzature specializzate per l'apertura della vettura. Sul posto era presente anche la radiomobile dei carabinieri di Riva per i rilievi dell'accaduto e la gestione della viabilità.

L'intervento si è concluso con la presa in carico del ferito da parte del personale sanitario di Trentino Emergenza per il trasporto in ospedale.