Didacta Italia debutta in Trentino: tre giorni con mille eventi a Riva del Garda

RIVA DEL GARDA. Il Trentino si prepara ad accogliere Didacta Italia – Edizione Trentino, in programma dal 22 al 24 ottobre al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, prima tappa settentrionale del più importante evento nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola. L’appuntamento consolida il ruolo del territorio come laboratorio educativo d’eccellenza e vetrina delle sue realtà più dinamiche.

Durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta al Centro Congressi di Riva del Garda, istituzioni e organizzatori hanno sottolineato il valore strategico della manifestazione, che porta per la prima volta nel Nord Italia un format di successo ormai consolidato. “Abbiamo fortemente voluto che questa edizione approdasse in Trentino, investendo con lungimiranza e responsabilità le risorse europee disponibili per costruire un progetto di alto valore educativo e formativo – ha dichiarato Francesca Gerosa, assessora all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità della Provincia autonoma di Trento –. Portare Didacta Italia in Trentino significa valorizzare un territorio simbolo di dialogo e innovazione, che da quest’anno è sotto i riflettori nazionali perché si parla della scuola, e come assessora all’istruzione ne vado orgogliosa”.

Didacta Italia, oltre all’edizione nazionale di Firenze, organizza da quattro anni tappe regionali itineranti “da nord a sud, per raggiungere anche i luoghi più lontani – ha spiegato Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato organizzatore –. Il successo della manifestazione sta nella capacità di occuparsi davvero della scuola del futuro, che comincia oggi”. L’evento, ha aggiunto Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, “è un investimento sul futuro che mette in connessione scuola, ricerca, impresa e comunità locale, creando un ecosistema capace di generare sviluppo e innovazione condivisa”.

Con oltre 1.000 eventi tra workshop, seminari e momenti formativi e 287 espositori, Didacta Italia – Edizione Trentino si presenta come un vero e proprio campus dell’innovazione educativa. Gli spazi del quartiere fieristico ospiteranno ambienti immersivi, laboratori tematici e tecnologie di ultima generazione per la didattica digitale e le metodologie partecipative. “Il contributo delle aziende sul piano formativo è fondamentale – ha sottolineato Simona Tosi, project manager dell’evento – perché esse stesse svolgono un ruolo attivo nella formazione di alto livello”.

Il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, ha evidenziato l’impatto positivo dell’iniziativa: “Didacta Italia è un’occasione di crescita per l’intera comunità scolastica e un momento di confronto per progettare insieme le scuole del futuro”. Anche il direttore generale di IPRASE, Luciano Covi, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con INDIRE, definendo la manifestazione “un laboratorio vivo di ricerca, formazione e innovazione che valorizza le scuole dell’Alto Garda all’interno di un evento di valore nazionale e internazionale”.

Alla conferenza sono intervenuti anche Roberta Bisoffi, dirigente del Liceo Andrea Maffei, e il docente Mattia Rizzardi, che rappresenteranno l’istituto altogardesano – recentemente premiato ai Campionati italiani di Debate 2025 – come esempio concreto di didattica innovativa basata su pensiero critico e collaborazione.