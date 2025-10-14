Torbole, bambino di 10 mesi portato al Santa Chiara in elicottero dopo una caduta

TORBOLE. Un bambino di 10 mesi è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta accidentale. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 a Torbole sul Garda. Sul posto i vigili del fuoco volontari di riva del Garda, il personale sanitario di Trentino Emergenza e la polizia.

Il piccolo non è in pericolo di vita.