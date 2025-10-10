Cade da capocordata sul Monte Brento, ferita una ragazza di 24 anni

RIVA. Una climber svizzera di 24 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dopo essere caduta da prima di cordata lungo il sesto tiro della via L'Aspettativa dei Mondi Superiori, sul Monte Brento. La donna stava arrampicando quando, colpita alla testa da un sasso che le ha divelto il casco, ha perso la presa, volando per una decina di metri.



La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 10.20 da parte del compagno di cordata. La Centrale Unica di Emergenza - comunica il Soccorso alpino del Trentino in una nota - ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre tre operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola, a Gaggiolo.



Il tecnico di elisoccorso, dopo un preventivo sorvolo, è stato sbarcato sulla sosta dove si trovava il compagno di cordata, per poi dirigersi, una volta verificata la sicurezza dell'ancoraggio, verso l'infortunata, appesa alle corde ma sempre cosciente, che si trovava una decina di metri di più sopra.



Recuperata a bordo dell'elicottero tramite verricello, la climber è stata sbarcata in piazzola, dove le sono state prestate le prime cure del caso mentre il compagno veniva a sua volta recuperato con una seconda rotazione. Infine, la donna è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.