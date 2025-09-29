Arco, vincita da 100mila euro al 10eLotto con 4 euro

ARCO. Colpo di fortuna in Trentino. Un giocatore ha centrato una vincita da 100.000 euro al 10eLotto nell’estrazione di sabato scorso. La schedina è stata giocata in una ricevitoria di Largo Pina ad Arco. Con una puntata di appena 4 euro, il fortunato appassionato ha realizzato un “8” nella modalità frequente, risultato che gli ha garantito il ricco premio.



Si tratta della vincita più alta registrata nell’ultimo concorso, come conferma Agimeg, che ha diffuso i dati ufficiali. Chi ha realizzato la giocata vincente non si è ancora fatto conoscere, ma ad Arco la notizia ha subito fatto il giro del paese.