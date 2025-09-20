Tuffo nel lago, trovata esanime sul fondale: morta a 48 anni Eleonora Franceschini, residente a Besenello

GARDA. Era scesa a Riva, da Besenello, per fare il bagno nel Garda. Come tante altre volte. Ma il tuffo di ieri le è stato fatale. Eleonora Franceschini, 48 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio, 19 settembre, nel tratto di lago antistante la spiaggia Purfina, una delle più belle del litorale rivano. A notare il suo corpo adagiato sul fondale è stata una ragazza che stava nuotando.



Tre ragazzi si sono tuffati ed hanno portato a riva Eleonora ed hanno iniziato il massaggio cardiaco. Quando poi sono arrivati i rianimatori di «Trentino Emergenza» sono riusciti a far ripartire il cuore della donna, che però è morta poco dopo.



Tutto sull’Adige in edicola oggi