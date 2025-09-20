Malore e cadute sul sentiero del Ponale, giornata intensa per i sanitari di Trentino Emergenza

RIVA DEL GARDA. Sono ben tre, nella sola giornata di oggi, 20 settembre, gli interventi cui sono stati chiamati sanitari di Trentino Emergenza sul sentiero del Ponale, come sempre affollatissimo. Al mattino, un ciclista è stato un ciclista colto da malore mentre saliva verso la Valle di Ledro.

Nel pomeriggio, invece, due biker stranieri – un americano e un austriaco - si sono schiantati nello stesso punto, riportando ferite abbastanza serie, a distanza di poco tempo uno dall’altro, mentre scendevano verso Riva. I ciclisti, traditi dal fondo sdrucciolevole, sono rovinati a terra poco prima del ristorante.