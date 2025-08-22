Riva del Garda: gioca due euro ne vince 50mila

RIVA DEL GARDA. L’estrazione di ieri sera, 22 agosto, del 10eLotto ha premiato il Trentino Alto Adige con una delle due vincite più alte del concorso. A Riva del Garda, in provincia di Trento, un giocatore – segnala Agimeg – ha trasformato una puntata da appena 2 euro in un premio da 50.000 euro.



La schedina vincente, giocata in una ricevitoria di viale Tigli, ha permesso di centrare un “9” con l’opzione Numero Oro, nella modalità frequente del gioco.

La maxi vincita di Riva del Garda è stata la più alta centrata al 10eLotto nell’estrazione di ieri sera, ma in totale questo concorso ha distribuito premi per oltre 2,5 milioni di euro.