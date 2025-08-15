Addio a Gino Torboli, il patron di «Garda Vini»: aveva 81 anni, raro esempio di spirito imprenditoriale

RIVA DEL GARDA. Il cerchio della vita, quello del "si nasce e si muore" la notte scorsa si è portato via il noto imprenditore rivano Gino Torboli. Aveva 81 anni. A Riva del Garda, almeno per le generazioni di una certa età, quella che oggi viaggia tra i sessanta e i settanta il cognome Torboli scatena una ridda d'emozioni legate alla "dolce vita" degli anni Sessanta, quando il padre di Gino, Carlo, il noto "Tète", gran personaggio, sempre elegantissimo in abiti gessati da sfilata, due baffetti e uno sguardo ammaliante con la sua cantina e il noto Vino Santo scrisse un gran bel pezzo della storia di una Riva del Garda che seppe togliersi dalle spalle l'orrore del secondo conflitto mondiale appena concluso.



Gino Torboli, le sorelle Graziella, Livia, Giulietta (scomparsa nel 2022) e Mariuccia, i fratelli Umberto e Giovanni sotto la supervisione della compianta mamma Anna Cipolat si trovano, dopo la morte del padre nel 1976 a dover portare avanti l'attività di famiglia in viale Vannetti, compendio poi venduto nel 1985 e divenuto sede di Omkafè fino alla successiva vendita che oggi sta trasformando quel luogo in edifici residenziali.



Le strade dei fratelli e delle sorelle poi si dividono, Umberto apre la sua cantina a Tenno, Gino fonda la «Garda Vini», società che esportava in tutto il mondo e ha fatto conoscere un marchio legato al Garda fino alla chiusura avvenuta nel 2019.Una storia, quella della famiglia Torboli, iniziata a Riva ai tempi dell'Impero Asburgico quando il nonno di Gino, Carlo costruì l'«Hotel Vilpiano», un albergo con trattoria e annessa cantina. Poi il figlio Carlo al quale fu dato lo stesso nome del padre, ossia colui che ricordiamo come "Tète" nel 1946 acquistò «Villa Iole» avviando un'attività che oggi è eredità del figlio Umberto e dei suoi due figli, Carlo e Christian in quel di Tenno.



La scomparsa di Gino Torboli lascia nello sconcerto più totale la moglie Lia e la figlia Sara, per una morte sopraggiunta a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.



L'ultimo saluto a Gino Torboli e l'abbraccio ai suoi familiari, sarà domani, dalle ore 11, al camposanto del Grez per la cerimonia laica di commiato nella sua Riva.