Riaperta la Strada della Forra dopo la grande frana del dicembre 2023

TRENTO - Riaperta sul Garda la provinciale 38, nota come Strada della Forra, che collega il lago alla frazione Pieve di Tremosine (Brescia) nel dicembre 2023 era stata richiusa per frana.

La strada, vicinissima al confine Trentino, molto frequentata anche dai turisti date le sue caratteristiche speciali, era stata chiusa il 16 dicembre 2023 quando si staccarono dalla roccia circa 8 mila metri cubi di materiale che finì nel lago. Una frana gigantesca che ha richiesto un importante intervento di messa in sicurezza e monitoraggio ma che alcuni mesi fa era stato giudicato non ancora sufficiente per la riapertura. Ora il via libera, dopo l'implementazione di tutti i dispositivi che gli esperti reputano necessari per garantire il transito in sicurezza.

Nei mesi scorsi non erano mancate le manifestazioni di disagi e malcontento per i tempi dell'intervento che ha messo in sicurezza nuovamente questa via pittoresca, spesso presa d’assalto anche dai turisti, per percorrerla in biciletta, in moto e in macchina.

Un assalto che ha causato anche veri e propri ingorghi sulla stretta e tortuosa stradina.

Lungo i sei chilometri della salita dalla Gardesana, panorami fantastici sul lago in una cornice fatta di gole di roccia, ponti sospesi, l’asfalto che corre in un canyon.

La Strada della Forra è diventata una celebrità ulteriormente grazie alla scena dell’inseguimento che apre il film della saga 007 Quantum of Solace, ma compare pure in numerose pubblicità.

La riapertura odierna avviene dopo un precedente intervento di messa in sicurezza (durato 17 mesi) e il via libera dal 26 maggio 2022 al nuovo stop dovuto alla frana del 16 dicembre 2023.

