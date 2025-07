Arco, guida senza patente e tenta la fuga dopo lo stop dei carabinieri: maxi-multa da 5.000 euro

ARCO. Aveva fretta di arrivare al lavoro, ma soprattutto di evitare i controlli. È finita con una multa record da 5.000 euro e il sequestro dell'auto l'avventura di uno straniero residente in Trentino, sorpreso dai carabinieri alla guida di una BMW Serie 5 senza aver mai conseguito la patente. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ad Arco.

Durante un normale posto di controllo, i militari del posto notano una BMW che si comporta in modo sospetto: il conducente si attacca pericolosamente al veicolo che lo precede, probabilmente sperando di passare inosservato.

La strategia non funziona. I carabinieri fermano l'auto con la paletta, ma è l'inizio di un breve inseguimento. L'uomo finge di rallentare, poi accelera di colpo e si dirige verso la zona industriale. Un tentativo di fuga destinato al fallimento: la pattuglia ritrova l'auto abbandonata nel parcheggio di un'azienda.

Le telecamere di sorveglianza incastrano il fuggitivo. In pochi minuti i militari lo identificano e lo raggiungono sul posto di lavoro, dove si era recato a piedi dopo aver abbandonato la vettura. È qui che emerge la verità: l'uomo non ha mai preso la patente e ha preferito rischiare piuttosto che affrontare il controllo.

Il conto è salato. Oltre alla multa da 5.000 euro per guida senza patente, scattano altri 397 euro per non essersi fermato all'alt. La BMW, con la revisione scaduta, finisce sotto sequestro amministrativo. Anche il proprietario dell'auto - un parente del conducente - paga le conseguenze: 250 euro di sanzione per aver affidato il veicolo a chi non poteva guidare.

L'operazione si inserisce nei controlli intensificati dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda per la stagione estiva. I posti di blocco continueranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza stradale in una zona ad alta densità turistica.