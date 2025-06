Auto esce di strada sulla SS249 a Tempesta: due persone ferite

RIVA DEL GARDA. Alle ore 17.55 di oggi, 17 giugno, si è verificato un incidente stradale lungo la SS249 in località Tempesta. Secondo le prime informazioni fornite dall'Ufficio Stampa dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, un'autovettura con targa tedesca e due occupanti a bordo è uscita autonomamente dalla carreggiata mentre viaggiava in direzione Veneto.



Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso per prestare assistenza ai due feriti, poi portati in ospedale, e mettere in sicurezza l'area.