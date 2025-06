Arco, giovane climber cade per 10 metri sulla parete di San Paolo: soccorsa dall’elicottero

ARCO. Una climber tedesca, classe 1999, è caduta questo pomeriggio (6 giugno) mentre stava salendo da prima di cordata il secondo tiro della via Lecciomania alla parete di San Paolo nei pressi di Arco. La donna, che faceva parte di un gruppo composto da due cordate, è caduta per una decina di metri, perdendo inizialmente conoscenza e riportando un trauma alla schiena. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 da parte dei compagni di cordata, che si trovavano in sosta al primo tiro.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino della Stazione di Riva del Garda si rendevano disponibili. Il tecnico di elisoccorso e il medico hanno raggiunto la cordata e l’infortunata, i quali erano riusciti a calarsi alla base della parete. Nel frattempo sopraggiungevano anche gli operatori della stazione di Riva del Garda.

L’infortunata, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata messa in barella e condotta con portantina fino all’elicottero in località Prabi, e da qui e condotta all’ospedale Santa Chiara di Trento.