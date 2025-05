Arco, l'ultimo abbraccio a Zoe Anne Guaiti e al piccolo Otis

TRENTO - Domani, mercoledì 14 maggio, la comunità locale si riunirà per l'ultimo abbraccio a Zoe Anne Guaiti, la donna di 39 anni incinta al quinto mese morta improvvisamente nella notte tra domenica 4 maggio e lunedì 5 dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, poche ora prima aveva cessato di vivere anche il piccolo che aveva in grembo, Otis, al quale sarà dato l'addio nella stessa cerimonia funebre.

I funerali di Zoe Anne Guaiti in Omezzolli e di Otis Omezzolli si terranno alle 15, nella chiesa parrocchiale dell'Addolorata, a Bolognano di Arco, dove la donna abitava con il marito Mattia, e i due figli Tia e Nihil.

Venerdì scorso si è svolta l'autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso.

La donna era giunta in elicottero al Santa Chiara da Bolognano dopo che era stata visitata dal personale sanitario di Trentino Emergenza in abitazione, perché aveva febbre molto alta e forti dolori addominali. In quel momento il cuore del piccolo Otis batteva ancora, ma quando l'elicottero è atterrato a Trento il battito non c'era più. Dopo il parto indotto la situazione, già tragica, è precipitata.

Zoe è andata incontro a uno shock settico che in pochissimo tempo l'ha portata all'arresto cardiaco nonostante i tentativi rianimatori.

L'autopsia è stata curata dal dottor Dario Raniero, dell'Istituto di medicina legale di Verona, al quale la Procura della Repubblica di Trento ha affidato il delicato incarico. Ma Raniero non era da solo. La famiglia di Zoe ha infatti incaricato un proprio consulente tecnico.

I tempi per i primi responsi non saranno brevi, così come si attendono anche i risultati delle altre analisi già avviate dall'Apss. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.