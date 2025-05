Arco, il primo Festival dell'olio d'oliva: un matrimonio tra sport e gastronomia

ARCO - Territorio unico, salute, eccellenze gastronomiche e aspetti agonistici si legano nella prima edizione del Festival dell'olio d'oliva che sboccerà ad Arco tra il 16 ed il 18 maggio in occasione della decima edizione di Garda Trentino Trail, la sfida di corsa che con sei distanze di gara porterà per un fine settimana quasi duemila atleti sui sentieri del Garda Trentino e della Valle di Ledro.

La novità potrà contare su dieci stand espositivi e di degustazione, destinati ai produttori del territorio, con un ricco programma di eventi ed iniziative che garantiranno ad atleti e accompagnatori di conoscere nel dettaglio ogni singolo aspetto ed ogni caratteristica peculiarità di un autentico tesoro del territorio.

L'iniziativa ideata da Garda Trentino Trail vede la condivisione ed il supporto di Assocentro, l'associazione delle realtà commerciali di Arco, che ha così preso in carico l'organizzazione materiale, trovando collaborazione nella realtà di Coop Alto Garda, nuovo ingresso tra i partner di Garda Trentino Trail. E proprio la sede di Coop Alto Garda ha ospitato la presentazione ufficiale della prima edizione del Festival dell'Olio d'Oliva che andrà ad arricchire il fine settimana del 16-18 maggio con l'area espositiva in Piazza Marchetti, a pochi metri dal traguardo delle diverse competizioni: presenti alla cerimonia il consigliere di Coop Alto Garda Bruno Lunelli ed il direttore Alberto Piccoli, il presidente di AssoCentro Mattia Detoni, il presidente dell'Apt Garda Trentino Silvio Rigatti, il sindaco di Arco Alessandro Betta con l'assessore Roberto Zampiccoli, delegato tra le altre cose all'Olivaia e al Castello di Arco, altro protagonista di Garda Trentino Trail. Ed anche di Michele Adani e Claudio Garofalo, in rappresentanza degli imprenditori del mondo oleario del Garda Trentino

"Siamo nati dieci anni fa ed edizione dopo edizione ci siamo voluti impegnare per crescere, passo dopo passo - è stato il messaggio di benvenuto di Matteo Paternostro, presidente di Garda Trentino Trail -."Negli anni sono aumentati gli iscritti e con loro anche gli accompagnatori e ci sembrava doveroso allargare il tiro per dare un'offerta ancora più ampia e completa.

Il territorio che ci ospita è ricco di risorse: il Castello di Arco da due anni è protagonista delle nostre gare, il sentiero dell'Olivo che è stato definito ufficialmente negli scorsi mesi, ha ospitato i nostri percorsi e l'idea di proporre un Festival dell'Olio d'oliva è nata pressoché spontanea grazie alla collaborazione con Assocentro e con Coop Alto Garda".

In cabina di regia, come detto, c'è AssoCentro. Mattia Detoni, presidente dell'associazione, sottolinea come: "Assocentro vuole essere sempre più riferimento per gli eventi del centro storico di Arco. La proposta di Garda Trentino Trail di definire un Festival dell'Olio d'oliva ci ha trovato entusiasti, grazie al lavoro dei nostri uffici e alla collaborazione con gli organizzatori di Garda Trentino Trail. Questa prima edizione ha avuto un riscontro importanti, con diversi produttori che presiederanno per i tre giorni dell'evento gli stand predisposti in Piazza Marchetti, a pochi metri dal traguardo d'arrivo. Credo sia un progetto che sposa sostanzialmente il concetto di sostenibilità: ambientale, sociale ed economica perché si fa del nostro territorio il valore aggiunto della proposta".

Padrone di casa, Coop Alto Garda che da anni investe sull'olio d'oliva. Lunelli: "Per Coop Alto Garda ed il presidente Paolo Santuliana è motivo di orgoglio essere al fianco di Garda Trentino Trail e del Festival dell'Olio d'oliva che va a coinvolgere un prodotto cardine della nostra realtà insieme alla carne salada, altra peculiarità del territorio che abbiamo voluto ribattezzare "Rosa del Garda", creando una linea esclusiva. Questo nostro investimento si sposa al meglio per proporre ad atleti e accompagnatori un'esperienza gastronomica unica nel suo genere, un autentico volano per la promozione del territorio".

Coop Alto Garda è nuovo ingresso tra i partner di Garda Trentino Trail e tra le altre cose sarà fondamentale per la gestione dei ricchi ristori sul tracciato di gara e sulle tre basi vita che supporteranno i 150 atleti impegnati nelle due distanze Extra, la 150Km che vive la sua terza edizione accanto alla debuttante 100Km. Il direttore Alberto Piccoli: "Grazie a Garda Trentino Trail che ha voluto credere in Coop Alto Garda come partner di questo evento. Con grande entusiasmo abbiamo sposato questo progetto e stiamo a nostra volta crescendo nella gestione dei prodotti".

Il territorio e le sue qualità sono pilastri della promozione. Parola di Silvio Rigatti "Il sentiero dell'Olivo è una delle tante perle di Arco e del territorio che aiuta a conoscere la realtà dell'olivicoltura, eccellenza del territorio. L'intuizione del Festival dell'Olio è in tal senso eccezionale per dare risalto a questa eccellenza. Siamo fortunati a poter godere di questi tesori: non posso che ringraziare per l'iniziativa e per incentivare sempre più la promozione delle nostre ricchezze".

Il sindaco di Arco Alessandro Betta ha portato i saluti dell'amministrazione comunale che ospiterà il Festival dell'Olio: "Per la città di Arco è un vanto avere un evento come Garda Trentino Trail che quest'anno si amplia ancor più puntando l'attenzione sulla ricchezza del territorio con un prodotto ed una ricchezza chiave come l'olio d'oliva". Parole di apprezzamento e stimolo sono poi venite da Adani (Olio Cru) e da Garofalo

GARDA TRENTINO TRAIL - Intanto viaggiano verso le 2.000 unità le iscrizioni alla decima edizione di Garda Trentino Trail che nel corso del fine settimana tra il 16 ed il 18 maggio si proporrà su sei diverse distanze per celebrare i dieci anni di vita. Due le distanze al debutto, la già citata Extra 100 che scatterà dal Castello di Arco alle 21 di venerdì 16 maggio e la Garda Trentino Castle Run che domenica alle 10 farà calare il sipario con il suo tracciato disegnato tra il centro cittadino di Arco ed il castello, attraversato due volte dagli atleti nel percorso complessivo di 12Km che riporterà alla mente i fasti del recente passato, quando Arco ha ospitato tra le altre cose i Campionati Europei di corsa in montagna. Durante l'intero fine settimana nella vicina Piazza delle Canoniche tornerà anche GTT Expo che coinvolgerà con spazi espositivi e di vendita i maggiori marchi di materiale tecnico outdoor e non solo.

Il decimo Garda Trentino Trail si propone sempre più quindi come un evento a tutto tondo, capace di abbinare agli aspetti agonistici tante varianti diverse ma legate da un comune denominatore chiamato territorio.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 16 MAGGIO

Ore 10 - Inaugurazione Festival dell'Olio d'Oliva e GTT Expo

13 - Partenza Garda Trentino Trail Extra - Arco, prato della Lizza

21 - Partenza Garda Trentino Trail Extra 100 - Arco, prato della Lizza

SABATO 17 MAGGIO

Ore 8 - Partenza Garda Trentino Trail, Riva del Garda

10:30 - Partenza Ledro Trail, Lido di Pieve di Ledro

11- Partenza Tenno Trail, Arco centro

17 - Premiazioni Garda Trentino Trail, Ledro Trail, Tenno Trail

DOMENICA 18 MAGGIO

Ore 10 - Partenza Garda Trentino Castle Run

13 - Premiazioni Extra e Castle Run. C. L.