Ciclovia del Garda: aperto il primo tratto trentino, un chilometro dalla Galleria Panda alla spiaggia dello Sperone

LAGO DI GARDA. È stato ufficialmente aperto oggi (21 marzo) il primo tratto trentino della Ciclovia del Garda, opera finanziata con il Sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche. Si tratta di un percorso di circa 1 chilometro, che consente di raggiungere da Riva la cosiddetta "Spiaggia dello Sperone”, per un investimento provinciale di 11,2 milioni di euro che ha impegnato per il 90% delle ditte con sede in Trentino.

La Ciclovia del Garda prevede complessivamente un anello di circa 166 chilometri di piste ciclabili lungo le sponde del lago di Garda, perla ambientale e turistica che il Trentino condivide con Veneto e Lombardia. Con l’apertura odierna si conclude sostanzialmente la prima Unità Funzionale, che diversi residenti e ospiti hanno potuto apprezzare a piedi e in bicicletta a partire dal primo pomeriggio di oggi, con l’apertura del cancello che ha segnato l’inizio della cerimonia inaugurale.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ricordato come l’opera fosse indicata dagli amministratori locali come una priorità per l’Alto Garda sin dal 2019. Per questo motivo, l’Amministrazione provinciale ha stanziato i fondi necessari, nominato un commissario straordinario ad hoc - nella figura dell’ingegner Francesco Misdaris - e messo a punto i progetti necessari prestando grande attenzione al tema della sicurezza e della sostenibilità. La cittadinanza - ha evidenziato il presidente - può ora apprezzare di persona l’opera e il suo valore anche in termini di sicurezza per i cicloamatori.

CICLOVIA DEL GARDA - APERTURA UNITÀ FUNZIONALE 1.2 RIVA DEL GARDA

All’appuntamento erano presenti anche gli amministratori della zona, che hanno espresso la loro emozione per l’apertura del primo tratto dell’opera che, una volta completata, collegherà Riva a Limone. Accanto ai lavoratori e ai referenti delle imprese appaltatrici che hanno operato con grande impegno per il raggiungimento di questo risultato, erano presenti il commissario Misdaris, il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano e il direttore dei lavori Paolo Furioli.

La progettazione dell'UF1.2 è stata curata dall’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali, del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, mentre la realizzazione è stata curata dal commissario straordinario nominato dalla Provincia, Francesco Misdaris.

Il tratto che collega Riva fino alla località Sperone, corre sul relitto stradale dell’ex SS45. Lungo questo percorso sono presenti gallerie naturali ed artificiali esistenti intervallate da quattro tratti a mezza costa; in questi tratti, proprio per mitigare il rischio di caduta massi, sono state realizzate delle nuove gallerie artificiali paramassi, per uno sviluppo complessivo di circa 325 metri, oltre ad una serie di opere di protezione e mitigazione sulle pareti rocciose soprastanti. Il progetto prevede inoltre, per le nuove gallerie artificiali la decorazione dell’elemento voltato, che in questa fase è stato realizzato solo in una delle tre gallerie. L'intervento vedrà anche la realizzazione del collegamento con il complesso fortificatorio “Tagliata del Ponale”, che si concluderà nel prossimo autunno.

In località Sperone, per la sicurezza di pedoni e ciclisti, è stato chiuso il collegamento alla SS45bis, in attesa che venga realizzato il tratto della Ciclovia più a sud relativo all’Unità Funzionale 2.