Riva del Garda, il ritorno di Andrea Dionisi da Boston

LEDRO. Dopo aver portato il suo ritmo al Berklee College of Music di Boston (negli Stati Uniti), Andrea Dionisi torna a casa per proporre un tour italiano insieme alla cantante americana Christelle Pascal. Cresciuto tra le fila del Corpo Bandistico di Riva del Garda, il 31enne è oggi batterista jazz fusion e direttore musicale.Il suo talento, emerso all'età di otto anni con la prima batteria, è stato riconosciuto e celebrato mediante il prestigioso Premio Nazionale delle Arti, ottenuto due volte: la prima a 21 anni, nel 2015, quando il riconoscimento era dedicato alla memoria di Claudio Abbado, direttore d'orchestra ed ex senatore a vita della Repubblica italiana (scomparso nel gennaio 2014); la seconda da 23enne, nel 2017 (dedicato a Pino Daniele). Nello stesso anno, il giovane rivano ha ricevuto dalla Scuola Musicale Celestino Eccher di Cles l'invito ad unirsi come membro principale.

Dionisi ha così trascorso cinque anni presso l'istituto noneso, nel quale ha potuto insegnare e stimolare la creatività di una nuova generazione di musicisti. Immerso tra festival jazz d'élite e concerti di vario genere, ha partecipato nel 2024 al "Musica Riva 40th Anniversary Festival" come artista in residenza. L'innovativo spettacolo "Sound(E)Scape", attraverso il quale Dionisi ha fuso molteplici elementi sonori immersivi con la musica elettronica, ha ricevuto le lodi da parte della rassegna stessa.

Quella vena versatile, ricca di inventiva e intraprendenza, sono valse da lasciapassare per l'invito a prestigiosi Festival e Jazz clubs nel luglio e agosto 2025: in questo caso nel ruolo di co-leader, direttore musicale, arrangiatore principale e batterista principale con parte dei componenti del "Bellini 4tet". Quest'ultimo è stato co-fondato proprio da Dionisi e dal pianista e compositore Lorenzo Bellini, annoverando la presenza del chitarrista Luca De Toni e del bassista Matteo Padoin. Importante, per la carriera del quartetto, la vittoria del concorso nazionale "Music 4 The Next Generation" nel 2023, che ne ha permesso l'inserimento nella scena jazz fusion europea.Insieme a Luca De Toni alla chitarra e Matteo Valle al basso, Dionisi e Bellini sono attualmente impegnati nella preparazione della loro tournée primaverile con Christelle Pascal, la cantautrice che ritorna in Trentino dopo l'esibizione del dicembre 2023 al Palazzo dei Congressi a Riva del Garda in occasione di un grande evento Gospel che prevedeva concerti e masterclass, organizzato da MusicaRiva.La newyorkese, laureatasi anche lei al Berklee College of Music nel Massachusetts, ha aperto i concerti degli Earth Wind & Fire con il cantante Dreion e partecipato al tour statunitense di Doja Cat, come cantante e ballerina.

L'ensemble composto dalla vocalità soul Pascal e dal gruppo di Dionisi si appresta dunque a salire sul palco di molti club italiani: il batterista suonerà con i colleghi a "La Bookique" di Trento il 28 marzo, cui seguirà la data milanese al "Bonaventura Music Club" il 30 marzo, quella romana targata "Ellington Club" del primo aprile e, il giorno successivo, quella bolognese presso il "Bravo Caffè Music Club".

Il 31enne di Riva freme per trasmettere la bellezza della sue armonizzazioni al pubblico, proponendo pattern di batteria distintivi e originali. A tour concluso, il tradizionale appuntamento per i musicisti internazionali nel Garda Trentino riaccoglierà dunque anche la voce di Pascal, accompagnata da alcuni componenti del "Bellini 4tet". E.P.