Varone, torna oggi l'antichissima sagra “Polenta e mortadella”

VARONE. Torna oggi, domenica 9 marzo, “Polenta e Mortadella”, la sagra che a Varone da più di 300 anni conclude, tra musica e folklore, le feste di Carnevale. La distribuzione gratuita di polenta e mortadella, nata da un antico «beneficio» dovuto dalla curia alla comunità (una “soma di pane di frumento, una brenta di vino e un minale di farina cotta”), si tiene nella prima domenica di Quaresima, in piazza della Chiesa ed al campo dell’oratorio.



L’inizio è alle 13.45 con la sfilata con la banda di Ledro con il gruppo Arco asburgica, alle 14 il saluto delle autorità e l’inizio della distribuzione di polenta e mortadella, quindi al via anche l’intrattenimento musicale della banda di Ledro. Come sempre è disponibile un fornitissimo bar-ristoro con bevande, panini e frittelle. È disponibile un ampio parcheggio all’ortofrutta Bonora; in caso di cattivo tempo la manifestazione sarà spostata a domenica 16 marzo. L'organizzazione è a cura del comitato Polenta e Mortadella di Varone col patrocinio del Comune di Riva del Garda.



Nota storica



La tradizionale sagra di “polenta e mortadella” a Varone rappresenta una delle feste popolari più antiche di tutto il Trentino. Sfogliando qualche vecchio documento è possibile risalire al dicembre del lontano 1708, quando il curato don Gaetano Bertoldi affermava di essere tenuto, in virtù di un “beneficio” di cui godeva le rendite, conferitogli dalla comunità che ne deteneva lo “Jus Patronatus”, a distribuire nel giorno dell’Annunciata nella chiesa di Santa Maria del Perdono una “soma di pane di frumento, una brenta di vino ed un minale di farina cotta”.



L’usanza è giunta fino ai nostri giorni: alla “farina cotta” (polenta) è andata ad aggiungersi la mortadella e la data effettiva è slittata dal giorno dell’Annunciazione alla prima domenica di Quaresima. Un’altra testimonianza scritta dell’usanza di distribuire cibarie alla popolazione del Varone risale al 1829. E andando ancora a ritroso nel tempo, si scopre che il “beneficio” cui si fa riferimento nello scritto del 1708 risale addirittura al 1463, quando Ser Gabriel Pitiliani, originario della città di Siena e sepolto nel cimitero di San Francesco di Riva, lasciò tutti i suoi beni all’altare di San Giacomo nella chiesa del Pernone e volle che lo “Jus Patronatus” fosse del Comune di Riva.



Non è dunque da escludere che le pubbliche distribuzioni di cibarie a Varone, di cui “polenta e mortadella” è la moderna continuazione, abbiano avuto inizio proprio in quel lontanissimo 1463.