Silvia Gottardi, da Valencia a Bologna in bici per l'ambiente

RIVA DEL GARDA. Arriverà oggi, 18 febbraio, a Parma Silvia Gottardi, penultima tappa del suo viaggio di 1.400 chilometri cominciato il 6 febbraio a Valencia, in Spagna, che si conclude domani a Bologna, un itinerario nel nome del risparmio energetico.



Nata a Padova, ma cresciuta a Tenno con la famiglia, dove è rimasta fino all'età di 11 anni, la 46enne ex cestita (ha militato per diversi anni in A1) e commentatrici televisiva è anche una scrittrice e blogger. Al Trentino è ancora legata perché il 79enne papà Alfredo, già dirigente industriale e presidente della società di pallavolo C.9, vive a Riva del Garda.



In modalità bikepacking, equipaggiata di borse Givi-Bike, azienda bresciana che ha deciso di non occuparsi solo più di accessori per le moto, la protagonista assieme a Linda Ronzoni di "Cicliste per Caso" ha intrapreso il viaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare stili di vita sostenibili. Ha individuato due città simbolo della fragilità del territorio: Valencia e Bologna, capoluoghi di aree duramente colpite dalle alluvioni.



Ospite della popolare trasmissione radiofonica di Caterpillar, che da anni promuove l'iniziativa M'illumino di meno cui, fra gli altri, hanno aderito anche i comuni di Trento e Rovereto, e di altre rubriche di Rai Radio 2, ha condiviso gli incontri con persone e comunità impegnate nella sostenibilità ambientale, come l'associazione "Bici para todas" di Valencia, che recupera biciclette per donarle a chi ha bisogno e non può acquistarle. Ha illustrato quotidianamente il proprio itinerario ciclistico durante il quale ha toccato Barcellona, Girona e Montpellier attraversando poi la Provenza e facendo tappa anche a Sanremo.



La sua ultima avventura a due ruote era stata in Sud America: partita da La Paz in Bolivia, aveva pedalato in solitaria per circa 1.100 km fino a San Pedro De Atacama in Cile.