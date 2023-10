Pioggia intensa nella zona del Garda, viabilità in tilt e diversi interventi dei vigili del fuoco

ARCO. Numerosi problemi nella zona del Garda per colpa del maltempo nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre. Chiusa la circonvallazione di Arco all'altezza dell'incrocio con via Madonnina a causa dell'allagamento del sottopasso. Sulla Maza assistite due donne, diversi gli automobilisti che hanno fatto inversione a U. Allagamenti in zona Prabi, smottamenti e allagamenti zona Laghel, SS 48 Monte Velo. Smottamento sulla ss 240 da Storo verso Ampola.

Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco di Riva del Garda.