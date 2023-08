Maltempo in Trentino: riaperta la Gardesana tra Navene e Torbole, chiusa per ore a causa di una frana

RIVA. Danni per il maltempo che dalla scorsa notte si sta abbattendo anche sul Trentino. Una frana tra Navene e Torbole è caduta sulla Gardesana orientale: la statale è stata riaperta dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco hanno lavoro a lungo per ripristinare la circolazione. E nella stessa zona i pompieri sono operativi dall’alba di oggi (lunedì 28 agosto) alle foci del fiume Sarca per posare le reti e prevenire l'ondata di piena. Allagamenti sono segnalati in Vallagarina, in particolare a Calliano e Avio.

Resta chiusa anche la strada di accesso alla Val Genova a causa di uno smottamento avvenuto domenica 27 agosto. Il Parco Adamello Brenta comunica che nella giornata di lunedì 28 agosto non sarà possibile raggiungere la testata della valle (località Bedole) e che ulteriori modifiche alle corse del servizio potranno essere applicate valutando le condizioni meteo nel corso dei prossimi giorni.