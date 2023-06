Ricoverato in ospedale un ciclista colpito da un sasso sul sentiero del Ponale

TRENTO. Un ciclista di 62 anni residente a Mori è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato colpito alla schiena da un sasso mentre stava percorrendo il sentiero del Ponale dalla valle di Ledro verso Riva del Garda, all'altezza del tunnel 7.

Ad allertare i soccorsi, intorno alle 12.40, è stata la persona che si trovava con il ciclista.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino, che si sono portati sul luogo dell'incidente insieme ad un operatore sanitario di Trentino emergenza.

Considerata la dinamica dell'incidente, l'elicottero che ha trasferito sul posto il tecnico di elisoccorso con l'equipe medica, mentre l'infortunato, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato, recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

La via è stata oggetto recentemente di Ponale di itnerventi per la messa in sicurezza, con la sistemazione di reti, tiranti e paramassi per prevenire il rischio di frane o caduta massi.

Nella foto di archivio, i soccorsi dopo un incidente simile, avvenuto nel 2017, quando una bambina fu colpita da un sasso sulla Ponale.