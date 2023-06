Investimento mortale ad Arco: la vittima è Loris Biada, 54enne del posto

ARCO. È Loris Biada, 54 anni, la vittima del tragico incidente stradale verificatosi oggi, 7 giugno, poco dopo le 12.30, ad Arco: l’uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 45 bis ad Arco. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 12.30 all'incrocio tra via Nazelle (una strada secondaria) e la circonvallazione, nel tratto tra la rotatoria del Poli e quella dell'Omega.



Il ciclista è stato a lungo soccorso, a bordo strada, dal personale sanitario: purtroppo, però, non c'è stato niente da fare, le lesioni riportate erano troppo gravi.































Dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Riva del Garda, l'uomo ha attraversato la strada senza accorgersi dell'automobile in avvicinamento. L'automobilista, un quarantenne, non ha quindi potuto evitare l'impatto. Per il ciclista, sbalzato sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare. Non hanno riportato ferite il conducente e il passeggero a bordo dell'auto, di 75 anni.Sul posto, oltre agli operatori di Trentino emergenza, con due ambulanze e l'elicottero di soccorso partito da Trento, e i carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Subito dopo l'incidente la strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale.