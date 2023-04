Giovane turista colpita da un malore sul lungolago a Riva, interviene anche l'elisoccorso

TRENTO. Allarme in pieno centro a Riva del Garda poco prima delle 18 di oggi, 24 aprile.

È scattato un intervento di soccorso a una turista che si è sentita male sulla passeggiata del lungolago Marinai d'Italia.

Si tratta di una giovane turista inglese che secondo le testimonianze, in un primo momento era entrata in un locale della zona per andare in bagno e cercare di riprendersi da un improvviso malessere fisico. Poi è uscita per strada ma poco dopo si è sentita di nuovo male e ha avuto un mancamento.

Così è partito l'allarme. Sul posto, a pochi metri dal municipio, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Riva del Garda e il personale medico con un'ambulanza.

Poi è sopraggiunto l'elisoccorso di Trentino Emergenza che è atterrato nel piccolo spiazzo sul lungolago D'Annunzio.







Il dramma nel cuore della città, nell'area del Porto vecchio, qui per circa un'ora i numerosi turisti presenti in questi giorni hanno assistito con preoccupazione all'intervento di soccorso, che evidentemente è stato delicato e complesso.

Al momento non è noto se la giovane, come pare probabile, sia stata rianimata sul posto né quali siano le sue condizioni. La turista britannica stata caricata sull'elicottero, che quindi è giunto all'ospedale Santa Chiara poco prima delle 19. [Foto Salvi]