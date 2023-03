Schianto sulla Gardesana a Dro: auto capovolta e conducente bloccata nell'abitacolo

Sono state trasferite in porto soccorso le due conducenti delle automobili coinvolte oggi, 25 marzo, in uno scontro sulla Gardesana occidentale a Dro, di fronte al supermercato Coop. Una delle auto è finita capovolta nel parcheggio del negozio e per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco [foto di Stefano Salvi]