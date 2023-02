Nicolas, volato in cielo a 10 anni. La mamma: «Ora il mio amore è un angelo tra gli angeli»

VIGOLO VATTARO. “Il nostro angelo è volato in cielo”. L'angelo si chiama Nicolas e se n'è andato lunedì sera, a soli dieci anni, al termine di una vita tanto breve quanto difficile. Un'esistenza segnata dalla nascita, quando un parto complicato lo ha portato a dover convivere con una grave disabilità che lo ha costretto su un lettino, senza poter parlare, con bisogno di cure e presenza costante da parte della famiglia. Nutrito con un sondino e aiutato a respirare con l'ossigeno.



La fortuna, immensa, di Nicolas, è stata quella di essere nato da due genitori che mai gli hanno fatto mancare l'amore. Mamma Crina è sempre stata al suo fianco, ogni giorno, fin dal dicembre del 2012, quando venne al mondo all'Ospedale Santa Chiara di Trento. Giorno e notte, nella casa di Vigolo Vattaro, in simbiosi con Nicolas, come se quel cordone ombelicale non si fosse mai staccato. Operativa dalle 6 del mattino fino alla sera, e poi di notte in soggiorno, per stargli accanto. Papà Samuel, appena finito il lavoro, correva a casa a supportarla. Una vita quotidiana faticosa, per Nicolas e i genitori, che ora si è interrotta per sempre. Per il fratellino e per i nonni. Per tutti loro.



Una battaglia quotidiana alla quale si è aggiunta quella nelle aule di tribunale. Nel 2015 la famiglia Sassudelli presentò una querela per contestare l'operato dei medici del Santa Chiara durante il parto. La fase espulsiva, durata oltre le tre ore nonostante la dilatazione fosse completa, aveva compromesso la situazione. I tracciati cardiografici avrebbero indicato un malessere fetale e - secondo quanto stabilito dagli esperti, il ginecologo Guido Benzi e il medico legale Antonella Lazzaro - il taglio cesareo effettuato in urgenza avrebbe potuto evitare i danni. La difesa, con l'avvocato Franco Larentis, aveva depositato una sua consulenza, secondo la quale il ginecologo si sarebbe comportato correttamente attenendosi in modo scrupoloso ai protocolli medici.



Il procedimento penale si era chiuso con l'assoluzione del ginecologo che aveva seguito la mamma in sala parto «perché il fatto non costituisce reato». L'obiettivo della famiglia era ricostruire quanto accaduto quella terribile notte. Fatti che hanno causato gravissime conseguenze per loro figlio: encefalopatia epilettica, tetraparesi spastica, deficit visivo, microcefalia, sindrome di West. Tradotto in parole più semplici, gravi patologie invalidanti senza prospettiva di sensibile miglioramento.



La giustizia per la famiglia è arrivata successivamente, il novembre scorso, quando il giudice civile ha condannato l'Azienda sanitaria trentina a versare la cifra più alta mai pagata fino ad ora: due milioni e mezzo di euro, a titolo di risarcimento. Denaro che sarebbe servito per coprire le tante spese che ogni giorno la famiglia doveva sostenere per assistere il figlio, ma non per ridare le gioie che erano state loro tolte. Una vita diversa dai suoi coetanei, che in questi giorni lo stanno ricordando con pensieri, parole ed immagini.



«Bianco come la neve che è arrivata e si è posata silenziosa, bianco come la pace che troverà in cielo, bianco come la luce che adesso lo illumina...». Questa una delle frasi scritte dagli alunni della quarta elementare di Vigolo Vattaro, una classe che Nicolas non ha mai potuto frequentare. Da un po' di giorni la salute del piccolo era peggiorata, e nella serata di lunedì il suo cuore ha smesso di battere. Mamma Crina ha voluto ringraziare i bimbi e le maestre per la vicinanza. «Ora il mio amore è un angelo tra gli angeli, correrà e giocherà con tutti lassù».



Domani, giovedì 9 febbraio, alle 14.30 la chiesa parrocchiale di Vigolo Vattaro accoglierà la comunità dell'Altopiano e quanti vorranno dare l'ultimo saluto al piccolo Nicolas.