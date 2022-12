Anna Perugini non ce l’ha fatta: è morta l’ex albergatrice investita nel centro di Torbole

TORBOLE. Anna Perugini, non ce l’ha fatta. L’82enne, figura notissima non solo a Torbole ma in tutto l’Alto Garda, è stata investita domenica 20 novembre mentre stava attraversando la statale (via Matteotti) poco oltre la «Birreria 600».



In quel tratto di strada ci sono le strisce pedonali e la donna le stava utilizzando, assieme ad un’amica, per raggiungere il lato sud della statale. Giunta a metà della prima corsia è stata investita da una moto diretta verso Riva, con a bordo due turisti bresciani. L’impatto è stato tremendo. L’anziana torbolana è stata “caricata” sul muso della moto ed è caduta 14 metri oltre il punto d’impatto, con la Suzuki «600» che ha proseguito la sua corsa ancora per qualche metro finché anch’essa è finita a terra con i suoi due occupanti. Le condizioni di Anna Perugini sono subito apparse gravissime.



La donna è stata soccorsa dai presenti che hanno allertato la centrale «112». In pochi minuti sul posto sono arrivati l’equipaggio di «Trentino Emergenza» da Arco, i vigili del fuoco di Riva, l’elisoccorso da Trento e la Polizia locale. La donna, incosciente e in stato comatoso, è stata stabilizzata e trasferita all’elicottero atterrato nei campi alle spalle del «Mechi’s», è poi giunta al S.Chiara di Trento poco dopo dove è stata accolta in pronto soccorso.



La donna purtroppo nelle scorse ore è morta. Perugini è stata per dieci anni (dal 2000 al 2010) presidente dell’Asat, l’Associazione albergatori trentini nella sezione Alto Garda e per tutto il periodo ha rappresentato uno dei riferimenti trentini della categoria. Ma è stata anche consigliera comunale e assessora (anche al turismo) con la giunta di Ottorino Rigotti, ormai trent’anni fa. Una donna molto conosciuta e stimata che ha ceduto il suo hotel (il «Santa Lucia» di Torbole) una decina d’anni fa.