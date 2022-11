Karen Peluffo, influencer arcense, spopola sui social e le Iene la portano a raccogliere olive in Puglia

ARCO. Sta letteralmente spopolando negli ultimi mesi, sulle piattaforme social Instagram e TikTok, l’account di «Karenjiane», gestito dalla giovane influencer arcense, Karen Bonaldo Peluffo. I numeri parlano chiaro: 32,8 mila i follower su Instagram e più di 100 mila su TikTok. La popolarità di Karen, grazie a un mix di bellezza e simpatia, è cresciuta così tanto da interessare la redazione della trasmissione Mediaset «Le Iene».



Tutto nasce da un simpatico video diventato virale, qualche settimana fa, nel quale, Karen affermava: «Io non me lo meritavo di nascere in Trentino Alto-Adige, mi meritavo di essere, in centro, a Milano, con la mia amica»: video al quale ha risposto l’olivicoltore-influencer Michele Monopoli, direttamente da Bitonto (Puglia). «Nemmeno io meritavo di nascere a Bitonto, ora vado in centro a Bari a bermi una Peroni».



Come dire: io sono qui a spaccare legna e a lavorare e tu a fare l’influencer. Ne è nato un botta e risposta sfociato poi in altri video simili che hanno riscosso un notevole successo su TikTok, il social preferito dai più giovani. Il tutto sempre con un tono leggiadro e ironico.



Come si vede dai video pubblicati dalla stessa Karen Ronaldo Peluffo sui social, nei giorni scorsi l’influencer arcense ha raggiunto la Puglia proprio per incontrare, questa volta dal vivo, Michele Monopoli insieme ad altre note influencer italiane. Tutti insieme per raccogliere oliva e lavorare in campagna.



«Voi non avete idea di dove mi hanno portato “Le Iene” oggi - annuncia Karen, inquadrando un camion pieno di oliva - guardate cosa mi hanno fatto fare». Nel videoclip, oltre a Michele Monopoli, si vede anche il giornalista de “Le Iene” e di “Radio105”, Nicolò De Devitiis. «Abbiamo portato a lavorare le influencer e abbiamo raccolto le olive» spiega il giornalista del programma televisivo, annunciando che la puntata andrà presto in onda su «Italia1».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Karen, l’influencer arcense che spacca sui social: con le Iene duettare in puglia con il contadino di Bitonto Sta letteralmente spopolando negli ultimi mesi, sulle piattaforme socia, l’account di «Karenjiane», gestito dalla giovane influencer arcense, Karen Bonaldo Peluffo. Tutto nasce da un simpatico video diventato virale, qualche settimana fa, nel quale, Karen affermava: «Io non me lo meritavo di nascere in Trentino Alto-Adige, mi meritavo di essere, in centro, a Milano, con la mia amica»: video al quale ha risposto l’ovicoltore-influencer Michele Monopoli, direttamente da Bitonto (Puglia). «Nemmeno io meritavo di nascere a Bitonto, ora vado in centro a Bari a bermi una Peroni».